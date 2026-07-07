Jannik Sinner affronta oggi il suo match dei quarti di finale a Wimbledon contro Struff. La partita si gioca a Londra e l'orario preciso non è stato ancora comunicato. La sfida può essere seguita in diretta, anche in streaming, su piattaforme sportive e canali dedicati. Sinner punta a raggiungere le semifinali, obiettivo già centrato in passato, quando ha poi conquistato il titolo.

Londra, 7 luglio 2026 – Jannik Sinner non vuole fermarsi e raggiunti i quarti di finale di Wimbledon 2026, adesso punta il mirino sulle semifinali, traguardo che il numero uno del mondo ha già tagliato l'anno scorso, quando riuscì a guadagnarsi poi la corona di campione, e nel 2023. Dopo aver brillantemente superato il giapponese Shintaro Mochizuki, eliminato in tre set, l'azzurro si trova ad affrontare Jan-Lennard Struff. Chi vince se la vedrà contro uno Novak Djokovic e Felix Auger-Aliassime. Chi è il prossimo avversario . Il tedesco ha alle spalle l'affermazione a tavolino contro il polacco Hubert Hurkacz, che era avanti 2-0 e che poi è stato rimontato dal classe '90, prima di ritirarsi nel corso del quinto set. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Segui gli aggiornamenti su Sinner.

© Sport.quotidiano.net - A che ora gioca Sinner oggi a Wimbledon. Dove vedere la sfida dei quarti di finale contro Struff

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

SINNER OGGI IN TV: ORARIO E DOVE VEDERE IL TEST WIMBLEDON

Notizie e thread social correlati

Wimbledon, quando gioca oggi Sinner: ai quarti sfida il 36enne Struff | Orario e dove vederlo in tv e streamingJannik Sinner disputa oggi i quarti di finale a Wimbledon contro il tedesco Jan-Lennard Struff, 36 anni.

A che ora gioca Sinner oggi contro Moller all’Atp 1000 di Madrid? Ecco dove vedere la sfidaOggi, all’ATP 1000 di Madrid, Jannik Sinner affronta il tennista francese nei sedicesimi di finale.

Temi più discussi: Jannik Sinner a Wimbledon 2026: quando gioca, orari e dove vedere le partite in diretta · Tennis ATP; Wimbledon, quando gioca oggi Sinner contro Brooksby: il test contro l'americano; Wimbledon, il programma di oggi: a che ora gioca Sinner contro Struff; Wimbledon, a che ora gioca oggi Sinner e dove vedere in tv il match contro Brooksby.

- A che ora gioca, oggi, #Sinner? - Alle 17:20 con l'asterisco. - Se entra in campo prima delle 18:30/19:00 è un miracolo. #Wimbledon x.com

Sinner, a che ora gioca oggi contro Struff a Wimbledon: dove vederla e chi è l'avversarioOggi Jannik Sinner torna in campo nei quarti di finale di Wimbledon. Dopo aver eliminato il giapponese Shintaro Mochizuki agli ottavi in tre set, l'altoatesino si troverà ... ilmessaggero.it

Wimbledon, Jannik Sinner ai quarti contro Struff: a che ora giocano e dove vederliIl campione altoatesino va a caccia della terza semifinale in carriera a Wimbledon, oggi contro il tedesco Struff, al suo primo quarto di finale Slam a 36 anni ... iodonna.it