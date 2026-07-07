Wimbledon quarti di finale | Sinner sfida Struff la diretta della sfida
Nel primo quarto di finale di Wimbledon, Jannik Sinner affronta l’avversario Struff. La partita inizia con il tennista italiano che serve per primo, mentre il pubblico segue teso gli scambi. La sfida si svolge sulla superficie tradizionale del torneo, con scambi rapidi e intensi. La tensione si percepisce tra le righe del campo, mentre i giocatori si preparano a confrontarsi sui punti cruciali.
Wimbledon entra ufficialmente nel vivo con l’inizio dei quarti di finale. Gli occhi di tutti, ovviamente, sono puntati su Jannik Sinner, il primo a scendere in campo. Dopo le difficoltà iniziali, la condizione del numero uno al mondo sta migliorando e il malore del Roland Garros sembra averlo lasciato alle spalle. Per proseguire il suo cammino verso la finale di domenica 12 luglio, l’altoatesino dovrà battere Jan-Lennard Struff, 36enne tedesco. È la vera e propria sorpresa del torneo, in quanto è stato capace di battere nei turni precedenti Medvedev senza perdere neanche un set e Hurkacz in rimonta. L’inizio sul Campo 1 del Championship è fissato per le 14, ore italiane. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
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Wimbledon 2026 p. 9: Sinner avanti, arigato Shintaro!
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