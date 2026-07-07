Wimbledon quarti di finale | Sinner sfida Struff la diretta della sfida

Wimbledon entra ufficialmente nel vivo con l’inizio dei quarti di finale. Gli occhi di tutti, ovviamente, sono puntati su Jannik Sinner, il primo a scendere in campo. Dopo le difficoltà iniziali, la condizione del numero uno al mondo sta migliorando e il malore del Roland Garros sembra averlo lasciato alle spalle. Per proseguire il suo cammino verso la finale di domenica 12 luglio, l’altoatesino dovrà battere Jan-Lennard Struff, 36enne tedesco. È la vera e propria sorpresa del torneo, in quanto è stato capace di battere nei turni precedenti Medvedev senza perdere neanche un set e Hurkacz in rimonta. L’inizio sul Campo 1 del Championship è fissato per le 14, ore italiane. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

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Wimbledon 2026 p. 9: Sinner avanti, arigato Shintaro!

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