Martedì 7 luglio si disputano i quarti di finale di Wimbledon, con Jannik Sinner che affronta il tedesco Jan-Lennard Struff, numero 74 del ranking mondiale. Contemporaneamente, le rispettive compagne dei giocatori si sfidano sugli spalti del torneo. La partita si svolge nel rispetto delle norme vigenti e senza ulteriori dettagli su orari o risultati. La sfida tra Sinner e Struff rappresenta uno dei confronti più attesi di questa fase del torneo.

A Wimbledon sta per tornare Jannik Sinner per la sfida dei quarti di Wimbledon: martedì 7 luglio dovrà affrontare il tedesco Jan-Lennard Struff, numero 74 del ranking mondiale. Una sfida che vede il numero uno al mondo favorito, e che forse si disputerà in maniera indiretta anche sugli spalti. Laila Hasanovic in vacanza a Saint-Tropez. A tifare per i rispettivi compagni, infatti, dovrebbero esserci anche Laila Hasanovic, modella e influencer al fianco di Sinner da circa un anno, e Madeleine, la moglie di Struff: la coppia si è sposata nel 2018 e ha due figli, un maschio e una femmina. GUARDA LE FOTO Tutti i (vincenti) segreti di bellezza di Laila Hasanovic, fidanzata di Sinner. 🔗 Leggi su Amica.it

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© Amica.it - Ai quarti di finale di Wimbledon, martedì 7 luglio Sinner sfida il tedesco Struff. Mentre le rispettive compagne si sfidano sugli spalti

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