Wimbledon LIVE Sinner-Struff oggi in diretta | sfida alle ore 14

Da fanpage.it 7 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Alle 14 si gioca il match tra Sinner e Struff per i quarti di finale di Wimbledon 2026. La partita si svolge sui campi in erba del torneo, con aggiornamenti in tempo reale disponibili sulla piattaforma dedicata. Entrambi i giocatori sono in campo per conquistare la semifinale, con il risultato che sarà comunicato appena conclusa la partita.

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Sinner-Struff in diretta oggi per i quarti di finale del torneo di Wimbledon 2026: risultato live e aggiornamenti in tempo reale. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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