LIVE Sinner-Struff Wimbledon 2026 in DIRETTA | il veterano tedesco è uno specialista erbivoro

Jannik Sinner affronta Jan-Lennard Struff nei quarti di finale di Wimbledon 2026. Sinner è il testa di serie numero 1 del torneo, mentre Struff è considerato uno specialista sui campi erbosi. La partita si svolge oggi, con aggiornamenti in tempo reale disponibili sulla piattaforma.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e bentrovati alla Diretta Live testuale del match di singolare tra l’azzurro Jannik Sinner, numero 1 del seeding e del mondo, ed il teutonico Jan-Lennard Struff, valido per i quarti di finale del torneo di Wimbledon 2026 di tennis. Il match di singolare che vedrà protagonisti l’italiano ed il teutonico sarà il primo del programma, che si aprirà alle ore 14.00 italiane di oggi, martedì 7 luglio, sul Centre Court: sarà il quarto incrocio tra i due, con Sinner vittorioso in tutti i tre precedenti. Jannik Sinner finora ha ceduto nel complesso due set, persi entrambi nel match d’esordio con il serbo Miomir Kecmanovic, battuto in 5 partite, poi nei turni successivi ha sconfitto in tre set il lusitano Nuno Borges, lo statunitense Jenson Brooksby ed il giapponese Shintaro Mochizuki. 🔗 Leggi su Oasport.it

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Sinner vs Struff | Wimbledon 2026 QF | Tennis Talk Preview

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