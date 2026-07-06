Jannik Sinner sfiderà Struff nei quarti di finale di Wimbledon, in programma domani alle 14. Attualmente, Cobolli e Paolini sono in campo. Wimbledon si svolge all'All England Club di Londra, quinta tappa del Grande Slam 2026.

Jannik Sinner in Azione ai Quarti di Finale di Wimbledon 2026. Programma di Wimbledon al All England Club. Londra ospita la terza prova del Grande Slam, Wimbledon 2026, e l’All England Lawn Tennis Club è pronto a un’altra giornata emozionante. Domani, Jannik Sinner, il numero 1 del ranking ATP e campione in carica, scenderà in campo per i quarti di finale. Il suo avversario sarà il tedesco Jan-Lennard Struff, in un match che promette grande intensità. L’incontro si svolgerà sul Campo Numero 1, con inizio previsto per le 14:00 ora italiana. Sul Campo Centrale, il programma si apre con un’affascinante sfida tra le statunitensi Jessica Pegula e Coco Gauff, che inizierà alle 14:30. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

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© Napolipiu.com - Sinner sfida Struff nei quarti di Wimbledon: appuntamento domani alle 14. Cobolli e Paolini in campo ora.

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Sinner ai quarti di Wimbledon: è pronto per vincere

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