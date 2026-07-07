Jannik Sinner ha raggiunto le semifinali di Wimbledon 2026 dopo aver battuto Jan-Lennard Struff in tre set. La partita si è conclusa con l'italiano che ha prevalso non senza difficoltà, con Struff che ha ceduto nel terzo set. Sinner ha commentato di lavorare sul caldo, che ha influenzato la sua prestazione. La sfida si è svolta in un contesto di condizioni climatiche calde, che il tennista ha affrontato durante l'incontro.

Meno facile di quanto preventivabile, ma Jannik Sinner centra la semifinale di Wimbledon 2026 dopo una prova a tratti spigolosa con il tedesco Jan-Lennard Struff, che di fatto ha mollato solo al terzo set agli assalti dell’azzurro. Marching on, @janniksin style. #Wimbledon pic.twitter.comS1NoxntaOQ — Wimbledon (@Wimbledon) July 7, 2026 Il match. La cronaca dei parziali la dice lunga sulle difficoltà incontrate dall’altoatesino: i primi due set sono finiti 7-6 e 7-5, prima dell’ultimo che è riuscito a chiudere 6-3. Nel secondo Sinner ha avuto la possibilità di allungare, riuscendo a strappare il servizio all’avversario e portandosi 2-1, ma il tedesco è riuscito subito a pareggiare il conto, portando il parziale al tie-break, vinto da Sinner per 7-5. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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© Lapresse.it - Wimbledon 2026, Sinner supera Struff ed è ancora in semifinale: “Caldo? Ci sto lavorando”

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Sinner Sopravvive al Caldo e Batte Struff: È in Semifinale a Wimbledon

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