A Wimbledon 2026, Jasmine Paolini avanza nel torneo, mentre Flavio Cobolli sorprende battendo Alex De Minaur. La vittoria di Cobolli ha colpito gli scommettitori, anche se TennisMania aveva previsto l’esito. Il tabellone di Paolini si fa più competitivo, mentre Cobolli si conferma tra i protagonisti. Nessuna ulteriore informazione sui dettagli delle partite o sui prossimi incontri.

Il tabellone di Jasmine Paolini si fa sempre più interessante. L’altra grande notizia è la splendida vittoria di Flavio Cobolli contro Alex De Minaur. Risultato che ha sorpreso tutti gli allibratori ma che TennisMania aveva previsto. Con l’eliminazione di Grigor Dimitrov, il quarto di finale con Fery rappresenta una bella opportunità per il romano. Oggi riflettori puntati anche su Jannik Sinner, che torna sul court 1 per affrontare Jan-Lennard Struff. Dalle 8:30 appuntamento in diretta sul canale YouTube OA Sport con Dario Puppo, Max Ambesi e Guido Monaco per analisi, commenti, pronostici e tutte le ultime notizie da Wimbledon. Iscriviti al canale, attiva la campanella. 🔗 Leggi su Oasport.it

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Wimbledon 2026 p. 10: Paolini e Cobolli sognano in grande!

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