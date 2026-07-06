Cobolli e Paolini quarti per due a Wimbledon L’Italia sogna in grande

Due italiani si sono qualificati per i quarti di finale a Wimbledon, segnando un risultato importante nel torneo. Flavio Cobolli e un altro tennista hanno raggiunto questa fase del torneo, confermando la presenza di giocatori italiani in competizione. La manifestazione si sta svolgendo a Londra, dove i protagonisti stanno affrontando le varie sfide sul campo. La qualificazione rappresenta un traguardo significativo per il tennis italiano in questa edizione del torneo.

Londra, 6 luglio 2026 – Un dolce ritorno, più delle fragole con la crema, la specialità di Church Road. Più di quella vaschetta di gelato che quando può Flavio Cobolli si concede come premio. Quarti di nobiltà, è il caso di dirlo, per il romano a Wimbledon, che dopo la vittoria su Alex De Minaur (7-5, 7-6, 6-3) festeggia alla maniera di Cristiano Ronaldo l’accesso ai quarti per il secondo anni di fila. Il cambio di passo era stato annunciato proprio nei giorni scorsi: “Ora inizia un nuovo torneo”, è così è stato, perché contro un avversario complicato come l’australiano, Cobolli mette in campo una partita praticamente perfetto, azzannata con un break nel primo set, e poi controllata prima al tie break nel secondo e poi rimanendo incollato al match nel terzo, nonostante i break subiti. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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Sinner ai quarti di Wimbledon: è pronto per vincere

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