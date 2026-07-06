Grande Italia a Wimbledon | Paolini e Cobolli avanti! Gli avversari ai quarti

Jasmine Paolini e Flavio Cobolli hanno superato i turni e si sono qualificati ai quarti di finale a Wimbledon. Entrambi hanno ottenuto vittorie importanti, portando un sorriso al tennis italiano sull’erba londinese. I loro prossimi avversari saranno noti dopo le partite di oggi. La giornata segna un risultato storico per il tennis italiano nel torneo.

L’Italia può gioire anche oggi a Wimbledon dopo due grandi vittorie per Jasmine Paolini e Flavio Cobolli: i prossimi avversari Giornata storica per il tennis italiano sull’erba di Wimbledon. In un pomeriggio di pura gloria e grande emozione, sia Jasmine Paolini che Flavio Cobolli conquistano l’ambito pass per i quarti di finale, facendo sorridere tutti i tifosi che li stanno seguendo nel caldo torrido italiano. Jasmine ritrova finalmente il sorriso tanto atteso. La guerriera di Castelnuovo di Garfagnana supera un insidioso ostacolo, piegando la Eala al termine di una battaglia di tre set logoranti. Non è stata solo una vittoria di tennis, ma un trionfo di carattere. 🔗 Leggi su Sportface.it

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Grande Italia a WIMBLEDON: vittorie di BERRETTINI, PAOLINI, COBOLLI e SONEGO

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Cobolli e Paolini, quarti per due a Wimbledon. L’Italia sogna in grandeDue italiani si sono qualificati per i quarti di finale a Wimbledon, segnando un risultato importante nel torneo.

Dopo Sinner, anche Cobolli e Paolini a caccia dei quarti di Wimbledon. Chi sono gli avversari, quando giocano e dove vederli in tv e streamingCobolli affronterà un avversario non ancora annunciato, mentre Paolini giocherà contro un tennista che si è qualificato nella stessa giornata.

Temi più discussi: Tennis. E' grande Italia sull'erba di Wimbledon; Il tabellone di Wimbledon 2026: con chi giocano Jasmine Paolini e le italiane nel singolare femminile · Tennis WTA; Tennis, Wimbledon 2026: calendario e guida del Grande Slam; Wimbledon 2026, non solo Sinner: tutti gli italiani presenti al Grande Slam.

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Grande Italia a Wimbledon: Paolini e Cobolli approdano ai quartiDopo Jannik Sinner anche Flavio Cobolli raggiunge i quarti di finale del torneo di Wimbledon. Nel tabellone femminile stesso percorso per Paolini. corrierenazionale.it

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