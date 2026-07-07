Welfare 545 milioni e 4mila nuovi assistenti sociali | il piano del governo

Il governo ha annunciato un investimento di 545 milioni di euro e l’assunzione di 4.000 nuovi assistenti sociali nel settore del welfare. La misura mira a rafforzare i servizi territoriali e migliorare l’assistenza alle persone. La pianificazione prevede l’inserimento di nuove risorse nel sistema, con l’obiettivo di alleggerire il carico di lavoro attuale degli operatori. La proposta si inserisce in un pacchetto di interventi destinati a potenziare il settore sociale e a garantire risposte più efficaci alle esigenze della popolazione.

"Per troppo tempo gli assistenti sociali hanno sostenuto da soli il peso dei servizi territoriali, garantendo ogni giorno risposte concrete alle fragilità delle nostre comunità, spesso in condizioni difficili e con organici insufficienti", ha dichiarato la viceministra del Lavoro e delle Politiche Sociali, Maria Teresa Bellucci, intervenendo al webinar promosso dal Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Assistenti Sociali e dalla Fondazione Nazionale degli Assistenti Sociali sui Livelli Essenziali delle Prestazioni Sociali L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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