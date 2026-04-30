Welfare in Puglia un miliardo di euro per le politiche sociali | presentato il nuovo piano 2026-2028

Da baritoday.it 30 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

È stato presentato il nuovo piano di welfare per la regione Puglia, che coprirà il periodo 2026-2028 con una dotazione complessiva superiore a un miliardo di euro. Il piano si propone di integrare partecipazione e innovazione, puntando a creare reti tra i diversi attori locali. L’obiettivo principale è sviluppare politiche sociali che coinvolgano attivamente i territori e le comunità, partendo dalle specificità di ciascuna zona.

Oltre 1 miliardo di euro come dotazione complessiva fino al 2028, e un approccio che tiene insieme partecipazione e innovazione, con l'obiettivo di fare rete e costruire "partendo dai territori, per i territori". E' stato presentato questa mattina il VI Piano regionale delle Politiche sociali.🔗 Leggi su Baritoday.it

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