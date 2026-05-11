Welfare piano da 1,8 milioni per l’Ambito B03 | nuovi assunti e fondi per disabili e minori
Il Coordinamento Istituzionale dell’Ambito B03 ha approvato un piano di investimenti di circa 1,8 milioni di euro dedicato alle politiche sociali. Il progetto prevede nuove assunzioni e l’assegnazione di fondi specifici per il supporto a persone con disabilità e minori. La somma comprende risorse destinate a migliorare i servizi e a rafforzare le strutture già presenti nel territorio, con l’obiettivo di rispondere alle esigenze della comunità locale.
Tempo di lettura: 3 minuti Una svolta strutturale per il sociale nel territorio del l’Ambito B03. Il Coordinamento Istituzionale, guidato dal Comune capofila di Montesarchio, ha approvato un massiccio piano di investimenti da circa 1,8 milioni di euro. La manovra, che integra fondi statali e compartecipazione comunale, punta a potenziare i servizi per le fasce deboli e a rafforzare stabilmente la rete assistenziale dei 14 comuni coinvolti. Le cifre del piano: dai servizi per la povertà alla disabilità Il bilancio complessivo si articola su tre direttrici finanziarie principali: Oltre 1,3 milioni di euro derivanti dal Fondo Povertà per la quota servizi del biennio 2024-2025.🔗 Leggi su Anteprima24.it
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