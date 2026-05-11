Welfare piano da 1,8 milioni per l’Ambito B03 | nuovi assunti e fondi per disabili e minori

Il Coordinamento Istituzionale dell’Ambito B03 ha approvato un piano di investimenti di circa 1,8 milioni di euro dedicato alle politiche sociali. Il progetto prevede nuove assunzioni e l’assegnazione di fondi specifici per il supporto a persone con disabilità e minori. La somma comprende risorse destinate a migliorare i servizi e a rafforzare le strutture già presenti nel territorio, con l’obiettivo di rispondere alle esigenze della comunità locale.

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