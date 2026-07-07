Le vetture V-Series.R di Cadillac Racing e Hertz Team JOTA sono ripartite da San Paolo con l’obiettivo di ripetere il risultato positivo dello scorso anno. Le auto, ancora prive di vittorie nel FIA World Endurance Championship 2026, arrivano dopo una buona performance a Le Mans e un risultato soddisfacente nel 2025. Il team ha dichiarato che il Brasile rappresenta un luogo speciale per loro.

Cadillac Racing ed Hertz Team JOTA ripartono da San Paolo con il chiaro intento di ripetere il successo dello scorso anno. Le V-Series.R, ancora senza successi nel FIA World Endurance Championship 2026, partono con il favore del pronostico dopo la solida prova di Le Mans e la perfetta prova del 2025. Norman Nato e Will Stevens, accompagnati dodici mesi fa da Alex Lynn, guideranno ancora una volta la Cadillac n. 12, mentre con la gemella n. 38 troveremo come sempre Jack Aitken, Sébastien Bourdais ed il veterano Earl Bamber. Stevens ha affermato in una nota: “ Non vedo l’ora di tornare a San Paolo, soprattutto dopo Le Mans dove abbiamo dimostrato un ottimo ritmo dall’inizio alla fine. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - WEC, Cadillac cerca il bis: “Il Brasile è un luogo speciale per noi”

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