WEC Cadillac resta pericolosa per Le Mans anche senza il risultato a Spa

Il team Cadillac Hertz JOTA ha concluso senza punti la gara di Spa, ma mantiene un passo competitivo in vista della prossima 24 Ore di Le Mans. Nonostante il risultato, ci sono stati segnali di progresso e di potenziale per la corsa più lunga e impegnativa dell’anno. La squadra si prepara ora a affrontare con fiducia l’appuntamento di Le Mans, dove la vettura resta considerata una concorrente da tenere d’occhio.

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Niente punti a Le Mans per Cadillac Hertz Team JOTA, ma tanti segnali positivi in vista della prossima 24h Le Mans. Il marchio americano non riesce a concretizzare l’ottimo secondo posto in qualifica, risultato più che mai significativo ottenuto grazie al britannico Will Stevens. Il compagno di box di Norman Nato e di Louis Delétraz, sostituto di Alex Lynn che si appresta per rientrarte in Francia, ha provato a restare agganciato con i migliori nella prima fase della competizione. L’auto ha però progressivamente perso terreno, soprattutto in seguito ad una strategia alternativa con le gomme soft che non ha pagato. Jeromy Moore, capo ingeniere di Cadillac Racing, ha commentato: “ Alla partenza avevamo un buon ritmo, prendendo il comando con la vettura numero 12.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - WEC, Cadillac resta pericolosa per Le Mans anche senza il risultato a Spa ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Leggi anche: WEC, Cadillac sale in vetta nella FP3 alla 6h Spa WEC, 6h Spa: Alpine e Cadillac protagoniste dopo tre ‘strategiche’ oreCadillac ed Alpine controllano la scena in Belgio nelle prime tre ore della 6h di Spa-Francorchamps, secondo atto del FIA World Endurance...