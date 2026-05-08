wec cadillac osservata speciale dopo i segnali di imola

Dopo i risultati ottenuti a Imola, Cadillac si trova sotto osservazione speciale nel campionato WEC, in particolare in vista della prossima gara a Spa-Francorchamps. La scuderia ha mostrato segnali di miglioramento nelle ultime competizioni, attirando l’attenzione di appassionati e addetti ai lavori. La casa automobilistica statunitense si prepara a affrontare l’appuntamento belga con l’obiettivo di confermare i progressi fatti finora.

Cadillac è uno dei marchi più attesi a Spa-Francorchamps soprattutto dopo i risultati ottenuti a Imola. La V-Series.R ha ottenuto un positivo quinto posto, un risultato non banale all’intero di un tracciato storicamente non favorevole. Il piazzamento finale di Norma Nato e Will Stevens (n. 12) è stato in ogni caso ‘macchiato’ dalla penalità rimediata a metà evento per un’infrazione in regime di Safery Car, lo stesso provvedimento ha limitato la Ferrari #50 di Nicklas Nielsen, Miguel Molina ed Antonio Fuoco. NatoStevens continueranno, in attesa del ritorno di Alex Lynn, ancora infortunato, saranno raggiunti da Louis Delétraz. Jack Aitken guiderà invece regolarmente la gemella n.🔗 Leggi su Oasport.it

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