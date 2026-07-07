Vorrei ma non posso | un incontro sulle criticità dei servizi agli anziani
Un incontro si è svolto in mattinata ad Arezzo, focalizzandosi sui bisogni della popolazione anziana e sulle capacità di risposta del sistema assistenziale locale. Sono stati analizzati i problemi e le criticità dei servizi dedicati agli anziani, evidenziando le difficoltà incontrate nel garantire assistenza adeguata. L’evento ha coinvolto esperti e rappresentanti del settore, che hanno discusso delle sfide nella gestione e nell’erogazione delle prestazioni sociali e assistenziali.
Arezzo, 7 luglio 2026 – Una mattinata di approfondimento sui bisogni della popolazione anziana, sulle capacità di risposta a livello locale e sulle criticità del sistema assistenziale. La Casa di Riposo “Fossombroni” o spita l’incontro pubblico “Vorrei, ma non posso” che, in programma dalle 9.30 di mercoledì 8 luglio, offrirà un’occasione di confronto e dibattito sulle principali problematiche legate alla non autosufficienza: dai tempi di attesa alla carenza dei posti letto fino ai costi delle rette. L’appuntamento, a carattere seminariale, cade in occasione del consiglio generale della FNP - Federazione Nazionale Pensionati della CISL di... 🔗 Leggi su Lanazione.it
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