Vorrei ma non posso | un incontro sulle criticità dei servizi agli anziani

Notizia in breve

Un incontro si è svolto in mattinata ad Arezzo, focalizzandosi sui bisogni della popolazione anziana e sulle capacità di risposta del sistema assistenziale locale. Sono stati analizzati i problemi e le criticità dei servizi dedicati agli anziani, evidenziando le difficoltà incontrate nel garantire assistenza adeguata. L’evento ha coinvolto esperti e rappresentanti del settore, che hanno discusso delle sfide nella gestione e nell’erogazione delle prestazioni sociali e assistenziali.