Ravenna ' al top' per giovani e bambini ma si arranca nei servizi agli anziani | cosa dicono i dati sulla qualità della vita

Ravenna si posiziona in vetta per qualità della vita dei giovani e dei bambini, grazie a asili, concerti e spazi sportivi. Tuttavia, i dati evidenziano difficoltà nei servizi dedicati agli anziani, con un aumento di persone sole e un incremento nell’uso di farmaci per depressione. La città mostra un divario tra l’offerta per le nuove generazioni e le esigenze della popolazione più anziana.

Asili, concerti e aree sportive abbondano, ma purtroppo crescono anche le persone anziane sole e il consumo di farmaci per la depressione. Ci sono lati positivi e negativi nell'ultima indagine pubblicata dal Sole 24 Ore che presenta un nuovo rapporto sulla qualità della vita suddivisa per tre. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

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