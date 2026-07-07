Voragine nell’asfalto della sp17 | tratto chiuso fino alla riparazione

Da ilgiorno.it 7 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Una voragine si è aperta sull’asfalto della strada provinciale 107, causando la chiusura del tratto tra Ossago Lodigiano e San Martino in Strada. Il cedimento si è verificato improvvisamente, rendendo necessarie le operazioni di riparazione. La strada resterà chiusa fino al completamento dei lavori di sistemazione. Nessun altro dettaglio su eventuali feriti o danni a veicoli. La circolazione è stata deviata su percorsi alternativi.

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San Martino in Strada (Lodi) – Un cedimento improvviso dell’asfalto lungo la provinciale 107 e, per Ossago Lodigiano, collegamenti rivoluzionati tra Ossago Lodigiano e San Martino in Strada almeno per qualche giorno. La voragine si è aperta ieri lungo la strada Lodi-Ospedaletto, all’altezza del chilometro 4+550, in territorio di San Martino in Strada, dove la Provincia di Lodi ha disposto la chiusura di un tratto di circa nove chilometri, dalla rotatoria con la Sp186 a San Martino fino alla rotatoria con la Sp125 a Livraga. La misura. Il provvedimento resterà in vigore fino alla conclusione dell’intervento urgente di riparazione e ripristino del manto stradale, già avviato nelle ore successive alla chiusura. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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