Una voragine si è aperta sull’asfalto della strada provinciale 107, causando la chiusura del tratto tra Ossago Lodigiano e San Martino in Strada. Il cedimento si è verificato improvvisamente, rendendo necessarie le operazioni di riparazione. La strada resterà chiusa fino al completamento dei lavori di sistemazione. Nessun altro dettaglio su eventuali feriti o danni a veicoli. La circolazione è stata deviata su percorsi alternativi.

San Martino in Strada (Lodi) – Un cedimento improvviso dell’asfalto lungo la provinciale 107 e, per Ossago Lodigiano, collegamenti rivoluzionati tra Ossago Lodigiano e San Martino in Strada almeno per qualche giorno. La voragine si è aperta ieri lungo la strada Lodi-Ospedaletto, all’altezza del chilometro 4+550, in territorio di San Martino in Strada, dove la Provincia di Lodi ha disposto la chiusura di un tratto di circa nove chilometri, dalla rotatoria con la Sp186 a San Martino fino alla rotatoria con la Sp125 a Livraga. La misura. Il provvedimento resterà in vigore fino alla conclusione dell’intervento urgente di riparazione e ripristino del manto stradale, già avviato nelle ore successive alla chiusura. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Voragine nell’asfalto della sp17: tratto chiuso fino alla riparazione

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Ponte sull’Adda, problemi all’asfalto: chiuso il tratto tra Bertonico e MontodineQuesta notte, il fondo stradale del ponte sull'Adda tra Bertonico e Montodine si è sollevato in corrispondenza del primo giunto.

Una voragine nell'asfalto causa il restringimento di via Ammiraglio Rizzo: "Quando si faranno i lavori?"Da diversi mesi, in via Ammiraglio Rizzo, una voragine aperta nell'asfalto ha portato al restringimento della carreggiata, creando disagi alla...

Temi più discussi: Voragine nell’asfalto della sp17: tratto chiuso fino alla riparazione; L’Ostigliese cede e si apre una voragine nell’asfalto: doppia chiusura tra Mantova e Ostiglia e disagi alla viabilità; L'Aurelio cede ancora: aperta una nuova voragine nei pressi del mercato; Buche, i cantieri infiniti e i pericoli Il sindaco si ricordi di Santa Rita.

Voragine nell’asfalto della sp17: tratto chiuso fino alla riparazioneSan Martino in Strada, tra le ipotesi un’erosione provocata dall’acqua. Pesanti disagi per la comunità di Ossago ... ilgiorno.it

Si apre una voragine tra San Martino e Ossago, chiusa al traffico la provinciale 107Cedimento dell’asfalto, chiude la sp107 da San Martino sino a Livraga. È scattato nella mattinata di oggi, lunedì 6 luglio, il blocco lungo il tratto provinciale che va dalla rotonda che si interseca ... ilcittadino.it