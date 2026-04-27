Questa notte, il fondo stradale del ponte sull'Adda tra Bertonico e Montodine si è sollevato in corrispondenza del primo giunto. La strada provinciale 591 è stata chiusa al traffico nella tratta tra i due comuni, a causa di problemi all'asfalto causati dal sollevamento del fondo. Nessuna persona è rimasta coinvolta e non sono stati segnalati danni strutturali evidenti al ponte. La chiusura resta in vigore fino a nuove comunicazioni.

Bertonico (Lodi), 27 aprile 2026 – Questa notte si è sollevato il fondo stradale in corrispondenza del primo giunto del ponte sull'Adda, lungo la strada provinciale 591 nel tratto compreso tra Bertonico e Montodine, sul lato lodigiano. Una seria criticità strutturale che ha generato un pericoloso "gradino" d'asfalto, sorprendendo gli automobilisti in transito nell'oscurità. L'anomalia strutturale si è formata su entrambi i sensi di marcia. Il bilancio dei danni è già significativo: almeno due vetture sono rimaste pesantemente danneggiate a causa del violento impatto con il dislivello, riportando probabilmente la rottura di sospensioni e pneumatici.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Ponte sull’Adda, problemi all’asfalto: chiuso il tratto tra Bertonico e Montodine

Notizie correlate

Leggi anche: Ponte chiuso sull’Adda: "Lodigiani adattabili"

Nuovo Ponte sull’Adda, duemila persone a Paderno per la fiaccolata: tra alternative e richiesta di un vero confronto con le istituzioniQuasi duemila persone hanno partecipato sabato 18 aprile a Paderno d’Adda a un’iniziativa pubblica promossa dalla rete “Occhio al Ponte” per chiedere...

Panoramica sull’argomento

Temi più discussi: Paderno D’Adda si mobilita: No al nuovo ponte accanto al San Michele. È scontro sulla viabilità; Nuovo ponte sull’Adda, 2mila persone per la fiaccolata: tra alternative e richiesta di un vero confronto con le istituzioni; Ponte di Legno/BS, ok a valutazione impatto ambientale su SS 42 Tonale; In 2.000 alla fiaccolata sul ponte: In tanti per salvare il San Michele e difendere il territorio.

Ponte sull’Adda, problemi all’asfalto: chiuso il tratto tra Bertonico e MontodineNella notte del 27 aprile, tra Lodi e Cremona, si è sollevato il fondo stradale lungo la provinciale 591: almeno due auto danneggiate. Da capire ora la durata della sospensione ... ilgiorno.it

Nuovo ponte sull’Adda, 2mila persone per la fiaccolata: tra alternative e richiesta di un vero confronto con le istituzioniAmpia partecipazione all’iniziativa della rete Occhio al Ponte sul San Michele: diversi comitati e associazioni presenti. Da Calusco l’assessore Cocchi spiega la mancata adesione e rilancia un confr ... bergamonews.it

Il sesto ponte sull’Adda Cancellato. Il maxi-viadotto che avrebbe dovuto ridisegnare l’orizzonte di Trezzo è sparito dalle mappe. La... - facebook.com facebook