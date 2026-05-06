Una voragine nell' asfalto causa il restringimento di via Ammiraglio Rizzo | Quando si faranno i lavori?
Da diversi mesi, in via Ammiraglio Rizzo, una voragine aperta nell'asfalto ha portato al restringimento della carreggiata, creando disagi alla viabilità. La situazione è stata segnalata più volte, ma ancora non sono stati avviati interventi di riparazione. La strada rimane chiusa a metà carreggiata, causando rallentamenti e preoccupazioni tra i residenti e gli automobilisti che percorrono la zona.
Segnalo che in via Ammiraglio Rizzo una voragine aperta da mesi ha causato il restringimento della carreggiata. In questo modo la strada è stata interdetta ai mezzi pesanti, ma anche agli autobus. Lavoro in zona e ogni giorno andare verso via Montepellegrino è diventato uno stress. Ma che senso.🔗 Leggi su Palermotoday.it
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