Una voragine nell' asfalto causa il restringimento di via Ammiraglio Rizzo | Quando si faranno i lavori?

Da diversi mesi, in via Ammiraglio Rizzo, una voragine aperta nell'asfalto ha portato al restringimento della carreggiata, creando disagi alla viabilità. La situazione è stata segnalata più volte, ma ancora non sono stati avviati interventi di riparazione. La strada rimane chiusa a metà carreggiata, causando rallentamenti e preoccupazioni tra i residenti e gli automobilisti che percorrono la zona.