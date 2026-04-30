Volley donne Il Bassa Romagna Lugo campione provinciale Festa in casa Vbr Trionfa con l’under 18

Il Volley Bassa Romagna Lugo ha vinto il titolo provinciale Fipav Under 18 femminile, portando a casa il trofeo dopo la partita finale. La squadra under 18 ha ottenuto la vittoria contro le avversarie della stessa categoria, confermando il buon andamento delle attività giovanili del club. La conquista del titolo ha suscitato una festa tra le giocatrici e i tifosi presenti in palestra.

Il Volley Bassa Romagna Lugo ha conquistato il titolo provinciale Fipav U18 femminile, centrando un nuovo successo che conferma la crescita del settore giovanile e la solidità del progetto sportivo lughese. Il traguardo, ottenuto nei gironi scorsi, si aggiunge ai risultati già raggiunti nella passata stagione nelle categorie U14 e U16, rafforzando il percorso del club. Guidato da Marco Brunetti, con il supporto della vice Chiara Lazzarini, il Vbr ha dominato la stagione fin dalle prime fasi. La squadra, capitanata da Elena Martini, ha chiuso la regular season al 1° posto con 11 vittorie in 12 gare. Nei playoff ha superato Massavolley in semifinale e si è imposto in finale contro la Pallavolo Faenza con il punteggio di 3-1 al palasport di Bagnacavallo, completando il cammino con 14 successi su 15 partite complessive.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Volley donne Il Bassa Romagna Lugo campione provinciale. Festa in casa Vbr. Trionfa con l’under 18 Notizie correlate Lusa-Aviators, c’è il derby della Bassa. Massa Lombarda gioca in casa... a LugoChi si aggiudicherà il ‘Derby della Bassa’? Stasera alle 21 si giocherà la sfida tra Lusa Basket Massa Lombarda e Aviators Lugo, classica del basket... Il 18 e 19 aprile la Bassa Romagna apre le porte a quattro importanti case museoNel weekend del 18 e 19 aprile la Bassa Romagna apre le porte a quattro importanti case museo in occasione della seconda edizione delle Giornate...