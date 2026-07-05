Le statistiche mostrano un aumento dei flussi turistici in bassa e media stagione, indicando una tendenza positiva. Raffaele Rio, direttore generale di Demoskopika, afferma che l’Italia mantiene la sua posizione come destinazione forte, riconosciuta e competitiva sui mercati internazionali. La crescita in periodi meno tradizionalmente affollati viene considerata un passo nella giusta direzione, che necessita di essere ulteriormente rafforzato.

«L’Italia resta una destinazione forte, riconosciuta e competitiva sui mercati globali». A dirlo è Raffaele Rio, direttore generale di Demoskopika e autore del libro Il turismo non è un destino (Ed. FrancoAngeli, 31 euro), che ha citato i dati Istat del 2026 per spiegare i progressi del nostro Paese nel settore. C’è ancora del lavoro da fare, ma come ha precisato l’autore nel suo volume c’è anche bisogno della competitività vera, che «si misura sulla capacità di trasformare i flussi in ricchezza stabile, lavoro regolare, servizi migliori e valore che resta nei territori». Per dare dinamismo a questo ambito, come ha specificato Rio, tra le tante cose servono anche «investimenti in mobilità, accoglienza, formazione, digitalizzazione e filiere locali». 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - «La novità del turismo è la crescita in bassa e media stagione: la direzione è giusta, va consolidata». Parla Rio

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Encontramos un avión perdido en la selva de Yucatán

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