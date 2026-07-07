L’opposto della squadra di volley ha annunciato che giocherà in Giappone, lasciando la squadra italiana. Il giocatore ha spiegato di non aver mai pensato di lasciare la squadra, ma di aver avuto la sensazione di non essere desiderato. Il mercato in Superlega è quasi concluso e le società stanno confermando gli ultimi acquisti, tra cui alcuni movimenti della squadra di Perugia.

PERUGIA – Il mercato è quasi al termine in superlega maschile, le società sportive ufficializzano gli ultimi colpi. Alcune mosse della Sir Susa Scai Perugia non sono state proprio condivise dalla tifoseria, una di queste è l’addio all’opposto tunisino Wassim Ben Tara (nella foto), autentico protagonista delle ultime stagioni con i Block Devils, che in una recente intervista alla testata polacca Tvp Sport ha chiarito il suo pensiero: "Giocherò in Giappone, cinque anni fa non avrei accettato ma il campionato è cresciuto molto, grazie all’arrivo di ottimi giocatori. Bartosz Kurek e Antoine Brizard hanno giocato nella lega del sol levante - ha sottolineato l’opposto tunisino di nascita che ha anche il passaporto polacco -. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Volley superlega - l’opposto giocherà in giappone. Ben Tara: "Non avevo pensato di lasciare la Sir. Ho avuto la sensazione di non essere desiderato»

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Giappone, pallavolista colpisce una giudice con un servizio e si scusa lanciandosi a terra

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