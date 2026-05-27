Wassim Ben Tara Lascia la Sir Superlega | Un Addio Ricco di Successi e l’Inizio di una Nuova Avventura in Giappone

Wassim Ben Tara ha annunciato il suo addio alla Sir Safety Perugia, squadra di pallavolo, per trasferirsi in Giappone. Il giocatore, noto per aver ottenuto diversi successi durante il suo periodo in Italia, si sposterà in Asia per intraprendere una nuova esperienza professionale. La decisione è stata comunicata ufficialmente e rappresenta un cambio di team e di nazionalità sportiva per il atleta.

Un saluto che pesa, un borsone pieno di vittorie, un biglietto di sola andata verso Oriente. La storia di un campione che lascia una città che l’ha adottato e abbraccia una sfida nuova, diversa, tutta da scrivere. C’è un momento, nello sport, in cui capisci che il cerchio si è chiuso. Per Wassim Ben Tara quel momento è arrivato adesso. L’opposto tunisino lascia la Sir Safety Perugia e guarda al Giappone. Lo dice con calma, con la lucidità di chi ha macinato partite vere: “Per me un momento di crescita tecnico e umano”. Non suona come un addio freddo. Sembra piuttosto una porta che si apre. In maglia bianconera, Ben Tara ha vissuto un ciclo che ha segnato la Superlega. 🔗 Leggi su Temporeale.info

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