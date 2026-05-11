Champions League la Sir Susa Scai Perugia guarda a Varsavia Ben Tara | Attenzione alla loro fisicità
La squadra di pallavolo maschile si sta preparando per la fase finale della Champions League, che si svolgerà a Varsavia. La formazione, detentrice del titolo, lavora agli ultimi dettagli prima di affrontare le partite decisive. Un giocatore ha evidenziato la forza fisica degli avversari come elemento da tenere sotto controllo. La competizione si avvicina, e la squadra si concentra sugli aspetti necessari per affrontare questa sfida.
Nuova settimana e inizia il conto alla rovescia: la Sir Sicoma Monini Perugia è al lavoro per preparare la final four di Champions League, che affronterà da detentrice del titolo.Tra cinque giorni è tempo di calcare nuovamente il taraflex, questa volta quello dell'Inalpi Arena di Torino, sede.🔗 Leggi su Perugiatoday.it
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