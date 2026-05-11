Champions League la Sir Susa Scai Perugia guarda a Varsavia Ben Tara | Attenzione alla loro fisicità

La squadra di pallavolo maschile si sta preparando per la fase finale della Champions League, che si svolgerà a Varsavia. La formazione, detentrice del titolo, lavora agli ultimi dettagli prima di affrontare le partite decisive. Un giocatore ha evidenziato la forza fisica degli avversari come elemento da tenere sotto controllo. La competizione si avvicina, e la squadra si concentra sugli aspetti necessari per affrontare questa sfida.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui