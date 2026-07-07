Vogliono zittirci sotto scorta o minacciate per la campagna sul velo islamico 3 eurodeputate della Lega scrivono a Mattarella | ci aiuti non indietreggiamo

Da secoloditalia.it 7 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Tre eurodeputate della Lega hanno scritto al presidente della Repubblica, denunciando minacce e la presenza di scorte armate legate alla loro campagna contro il velo islamico. Le deputate affermano di non voler indietreggiare e chiedono aiuto, evidenziando che sono state vittime di minacce e pressioni per la loro posizione. La discussione sul velo islamico continua a dividere, con scontri tra chi difende la libertà femminile e chi sostiene il velo come diritto religioso.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

«No velo islamico, no bavaglio». Una battaglia senza fine e senza esclusione di colpi per chi cerca di condurla in favore dell’emancipazione femminile e dell’ agognata libertà delle donne dell’Islam. È un grido in difesa della libertà e dell’identità occidentale quello lanciato da Strasburgo dalle eurodeputate della Lega Silvia Sardone, Anna Maria Cisint e Susanna Ceccardi. Le tre parlamentari hanno annunciato nel corso di un punto stampa a margine dei lavori della plenaria di Strasburgo, l’invio di una lettera formale al presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, per chiedere un incontro urgente e denunciare la pesante offensiva giudiziaria orchestrata contro di loro da alcune sigle della comunità islamica. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

Segui gli aggiornamenti su Mattarella.

vogliono zittirci sotto scorta o minacciate per la campagna sul velo islamico 3 eurodeputate della lega scrivono a mattarella ci aiuti non indietreggiamo
© Secoloditalia.it - “Vogliono zittirci”, sotto scorta o minacciate per la campagna sul velo islamico, 3 eurodeputate della Lega scrivono a Mattarella: ci aiuti, non indietreggiamo
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Stop al velo per le under 14 e stretta sulle moschee abusive. Il piano della Lega contro il radicalismo islamicoLa Lega ha presentato un pacchetto di misure che mira a rafforzare i controlli sull'immigrazione e a contrastare il radicalismo islamico.

La pasionaria femminista col velo islamico: il cortocircuito della Ocasio-CortezUna donna con il velo islamico si è presentata durante un evento pubblico, attirando l’attenzione di molti.

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web