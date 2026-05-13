stop al velo per le under 14 e stretta sulle moschee abusive il piano della lega contro il radicalismo islamico

La Lega ha presentato un pacchetto di misure che mira a rafforzare i controlli sull'immigrazione e a contrastare il radicalismo islamico. Tra le proposte ci sono il divieto di indossare il velo per le ragazze sotto i 14 anni e ulteriori restrizioni sulle moschee considerate abusive. Le iniziative sono state avanzate da alcuni europarlamentari del partito, con l'obiettivo di rafforzare la legalità e limitare la diffusione di pratiche considerate rischiose.

Susanna Ceccardi, Anna Maria Cisint e Silvia Sardone, europarlamentari della Lega, hanno proposto un “pacchetto in materia di anti-radicalizzazione e immigrazione, finalizzato a contrastare l' islamizzazione e la radicalizzazion e, garantire la legalità perché l'Italia abbia un futuro”. Il documento punta a colmare i vuoti normativi che oggi permettono zone d’ombra nelle comunità straniere in Italia, con l'obiettivo dichiarato di garantire la legalità, la parità tra uomo e donna e la sicurezza pubblica attraverso una stretta su centri culturali, moschee e percorsi di cittadinanza. "Abbiamo già inoltrato questo pacchetto al nostro segretario...🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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