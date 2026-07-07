Voga, il marchio di Pinot Grigio, ha annunciato il suo ingresso nel mercato italiano dopo più di vent’anni di attività internazionale. La presentazione è avvenuta durante il Vinitaly, evento dedicato al settore vinicolo. La società ha deciso di espandere la distribuzione del proprio prodotto anche nel mercato domestico, che fino a ora aveva rappresentato un’area esclusivamente di esportazione.

Dopo oltre vent’anni di presenza sui mercati internazionali, VOGA Italia è arrivata ufficialmente anche nel mercato italiano, e ha scelto il Vinitaly 2026, svoltosi a Verona lo scorso aprile, come vetrina per presentare un marchio che ha costruito la propria identità su un’idea precisa: ripensare il modo in cui il vino viene presentato e consumato, intervenendo soprattutto sul design del prodotto e sul linguaggio con cui si rivolge al pubblico. Il brand appartiene a Italian Wine Brands, il maggiore gruppo vinicolo privato italiano quotato in Borsa, che distribuisce circa 160 milioni di bottiglie all’anno in oltre 95 Paesi attraverso un portafoglio di più di 70 marchi. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Voga, il Pinot Grigio esce dal cilindro

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Friuli: dal Settecento al successo del Pinot Bianco da Tre Bicchieri

Dal 1976 al 2026, 50 anni di voga alla veneta a Mestre tra Terraferma e LagunaSono trascorsi cinquant’anni da quando, nel 1976, un’associazione locale iniziò a praticare la voga alla veneta a Mestre, portando questa tradizione...

Voga, il Pinot Grigio esce dal cilindroArriva in Italia il brand appartiene a Italian Wine Brands, il maggiore gruppo vinicolo privato italiano quotato in Borsa, che distribuisce circa 160 milioni di bottiglie all’anno in oltre 95 Paesi at ... ilgiornale.it

I 13 migliori Pinot Grigio del Friuli Venezia Giulia al di sotto di 20 euro scelti dal Gambero RossoOriginario della Borgogna, il pinot grigio è una mutazione genetica del pinot nero e da decenni viene coltivato anche in Italia, soprattutto in alcune regioni del nord. Agli inizi degli anni ’60 sugli ... gamberorosso.it