Friuli | dal Settecento al successo del Pinot Bianco da Tre Bicchieri

Nel Friuli, una piccola tenuta ha prodotto 750.000 bottiglie di Pinot Bianco, arrivando a ottenere il riconoscimento Tre Bicchieri. La produzione si sviluppa dal Settecento, con tecniche e uve che hanno contribuito a questo successo. Il calcare attivo presente nei terreni di questi vigneti influenza la qualità del vino, conferendogli caratteristiche distintive. La storia e le scelte agronomiche si intrecciano in questa realtà enologica.

? Cosa scoprirai Come ha fatto una piccola tenuta a produrre 750mila bottiglie?. Perché il calcare attivo di questi lotti definisce il Pinot Bianco?. Quali segreti nasconde la vinificazione separata dei singoli lotti?. Come influisce l'energia solare sulla gestione dei tempi biologici?.? In Breve Produzione cresciuta da 50mila a 750mila bottiglie grazie a nuovi investimenti tecnologici.. Enologo Giovanni Ruzzene gestisce vinificazione per lotti e affinamento su fecce fini.. Certificazione SQNPI ottenuta nel 2015 per confermare il metodo agronomico sostenibile.. Nuova struttura di 4mila metri quadri con wine bar prevista entro fine anno.. Tra i vigneti del Friuli occidentale, tra la Livenza e la Meduna, Alex Maccan gestisce oggi 120 ettari di vitigni che raccontano una storia iniziata nel Settecento con i Giustinian e i Brandolini.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Friuli: dal Settecento al successo del Pinot Bianco da Tre Bicchieri Notizie correlate Le Monde, la sinfonia del Pinot BiancoNel Friuli occidentale, tra Livenza e Meduna, Le Monde ha scelto una strada lineare: lavorare sulla precisione più che sull’effetto, lasciando al... Dal cielo delle cupole agli argentieri del Settecento: gli eventi al Museo KronosAchille Lauro nel mirino di Evelina Sgarbi, il caso Piantedosi-Conte che agita Palazzo Chigi e gli altri gossip da leggere nel weekend Il Museo... Altri aggiornamenti Si parla di: Le Monde, la sinfonia del Pinot Bianco. Le Monde, la sinfonia del Pinot BiancoL’azienda friulana di Alex Maccan lavora sui monovitigni e trova nell’uva bianca locale la sua massima espressione, che produce un vino seducente e in pieno equilibrio tra struttura e freschezza: non ... ilgiornale.it I 9 migliori Pinot Bianco del Collio scelti dal Gambero RossoSiamo in Friuli Venezia Giulia, nella parte orientale che comprende la zona collinare a ridosso con il confine italo-sloveno. Inizia ad Oslavia, nella periferia settentrionale di Gorizia, e si snoda ... gamberorosso.it