Dal 1976 al 2026 50 anni di voga alla veneta a Mestre tra Terraferma e Laguna

Sono trascorsi cinquant’anni da quando, nel 1976, un’associazione locale iniziò a praticare la voga alla veneta a Mestre, portando questa tradizione dalla laguna alla terraferma. Nel corso di mezzo secolo, questa attività si è radicata nel territorio, accompagnando i cambiamenti urbanistici e sociali della zona tra Mestre e la laguna. La pratica si è mantenuta viva nel tempo, diventando parte della cultura locale.

Sono passati 50 anni da quando, nel 1976, l'associazione Voga Veneta Mestre portò la tradizione della voga lagunare in Terraferma, nel pieno dell'espansione di Mestre e degli altri centri della terraferma veneziana. L'associazione sportiva dilettantistica, che ha sede in Punta San Giuliano, nel.🔗 Leggi su Veneziatoday.it Notizie correlate Accademia dello Sport 1976-2026: da 50 anni al fianco dei più deboliL’ACI è per far viaggiare la sicurezza sulle strade nella responsabilità di tutti; l’Accademia dello sport corre insieme per promuovere con la... Accademia dello Sport 1976-2026: 50 anni di impegno e passioneL’ACI è per far viaggiare la sicurezza sulle strade nella responsabilità di tutti; l’Accademia dello sport corre insieme per promuovere con la... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Con una nuova opera di Kiefer riapre alle porte di Venezia un parco artistico; Premio Mestre di Pittura 2026: collettiva dei finalisti al MUVEC; 50 anni di Pallavolo Mantova: un 2026 ricco di eventi. Premio Mestre di Pittura 2026Sessanta opere finaliste della decima edizione del Premio Mestre di Pittura nei nuovi spazi del MUVEC Casa delle Contemporaneità in Piazzale Candiani. itinerarinellarte.it Mestre, Premio Pittura 2026: 610 artisti per la decima edizioneIl Premio Mestre Pittura taglia il traguardo della decima edizione moderna registrando numeri record. Sono stati infatti 610 i candidati che hanno risposto al bando del 2026, confermando una partecipa ... genteveneta.it Tv7 Tg. . BRONZO AI GIOCHI, DALMASSO PROTAGONISTA A MESTRE - Dalla medaglia olimpica al racconto ai giovani: la serata con Lucia Dalmasso al Panathlon Club Mestre - facebook.com facebook