vittimismo e manipolazione nel lessico del dittatore

Da il 29 luglio sarà disponibile in edicola il primo numero di una nuova serie in due puntate, che analizza il linguaggio di un leader autoritario, evidenziando elementi di vittimismo e manipolazione. Contestualmente, il numero include anche storie di Dylan Dog, Zerocalcare e Shintaro Kago. La pubblicazione combina approfondimenti storici con fumetti, offrendo un panorama variegato di contenuti.

Una lunga storia inedita in due puntate. Il primo storico numero in edicola dal 29 luglio. Dylan Dog assieme alle storie di Zerocalcare e Shintaro Kago. LA LETTURA DI QUESTI TESTI mostra in maniera lampante come il futuro dittatore abbia saputo manipolare i propri interlocutori ben prima della sua nomina a cancelliere – avvenuta il 30 gennaio del 1933: egli riuscì di conseguenza a convincere delle sue buone intenzioni una parte rilevante dell’opinione pubblica di quei Paesi. I sedici colloqui raccolti nel volume Le interviste dimenticate di Hitler (1923-1940), meticolosamente curato dal giornalista e saggista Éric Branca (Lindau, pp.272,... 🔗 Leggi su Ilmanifesto.it

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