«N on riesco a farti uscire dalla mia testa», sulle note di una versione macabra di Can’t Get You Out of My Head di Kylie Minogue, il trailer di Verity presenta al mondo una Anne Hathaway da horror. Nel film prodotto da Amazon MGM e tratto dal romanzo Verity d i Colleen Hoover, Anne Hathaway interpreta la scrittrice Verity Crawford. L’attrice cambia completamente registro: la brillante e luminosa Andy Sachs de Il Diavolo veste Prada si trasforma in una presenza ambigua e disturbante. Un incubo per Dakota Johnson, nei panni di un’altra scrittrice che entra nella sua casa per aiutarla a finire di scrivere un libro e finisce intrappolata in un gioco psicologico sempre più pericoloso.🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Nel trailer del film "Verity", l’attrice è una presenza oscura e disturbante accanto a Dakota Johnson. Un gioco di segreti, ambiguità e manipolazione

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Temi più discussi: Verity, Anne Hathaway è un incubo per Dakota Johnson nel primo trailer del film; Anne Hathaway e Dakota Johnson nel primo trailer di Verity; Sky Tg24 Economia, la puntata del 21.04.2026; Verity: il trailer esiste (ma non è ancora online) e anticipa il lato più disturbante del film.

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