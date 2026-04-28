Nel trailer del film Verity l’attrice è una presenza oscura e disturbante accanto a Dakota Johnson Un gioco di segreti ambiguità e manipolazione

Da iodonna.it 28 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

«N on riesco a farti uscire dalla mia testa», sulle note di una versione macabra di Can’t Get You Out of My Head di Kylie Minogue, il trailer di Verity presenta al mondo una Anne Hathaway da horror. Nel film prodotto da Amazon MGM e tratto dal romanzo Verity d i Colleen Hoover, Anne Hathaway interpreta la scrittrice Verity Crawford. L’attrice cambia completamente registro: la brillante e luminosa Andy Sachs de Il Diavolo veste Prada si trasforma in una presenza ambigua e disturbante. Un incubo per Dakota Johnson, nei panni di un’altra scrittrice che entra nella sua casa per aiutarla a finire di scrivere un libro e finisce intrappolata in un gioco psicologico sempre più pericoloso.🔗 Leggi su Iodonna.it

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© Iodonna.it - Nel trailer del film "Verity", l’attrice è una presenza oscura e disturbante accanto a Dakota Johnson. Un gioco di segreti, ambiguità e manipolazione

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