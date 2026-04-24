Un soldato delle forze speciali statunitensi coinvolto nell’operazione che ha portato alla cattura di un leader politico è stato arrestato. Secondo quanto riportato, l’uomo aveva scommesso su un sito di scommesse online sulla caduta di questa figura prima che il fatto si verificasse. L’arresto si è verificato in seguito alla scoperta di questa attività, legata alle sue azioni prima dell’intervento militare.

Un soldato delle forze speciali statunitensi coinvolto nell'operazione militare che ha portato alla cattura di Nicolas Maduro è stato arrestato con l'accusa di aver scommesso nel sito Polymarket sulla caduta del dittatore prima che il fatto avvenisse. Il tutto con "il solo scopo di trarne profitto". Utilizzo illecito di informazioni governative riservate a scopo di lucro personale, furto di informazioni governative non pubbliche, frode sui beni, frode telematica e transazione monetaria illecita: sono quindi questi gli atti d'accusa per Gannon Ken Van Dyke, che avrebbe effettuato operazioni sulla piattaforma pari a 33mila euro sfruttando informazioni classificate.🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Usa, arrestato soldato coinvolto nel blitz su Maduro. Aveva scommesso su polymarket la cattura del dittatore

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