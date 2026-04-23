Il duca di Sussex ha fatto una visita non programmata a Kiev, confermando l’interesse dei reali britannici per l’Ucraina. Il suo arrivo è avvenuto senza comunicazioni precedenti e si è svolto in un momento di particolare attenzione internazionale sulla situazione nel paese. La visita si inserisce nel sostegno continuo delle autorità britanniche all’indipendenza ucraina e alla difesa delle sue istituzioni.

L’impegno dei reali inglesi per l’indipendenza ucraina prosegue. A dimostrarlo è stato proprio il viaggio a sorpresa del principe Harry, che è arrivato a Kiev per una visita che non era stata annunciata. A darne riscontro, sui social, è stata l’agenzia governativa ucraina Centro contro la disinformazione. Sempre sui social, il gestore della rete ferroviaria del Paese ha pubblicato un video dell’arrivo in treno del figlio di re Carlo III. Il principe ha visitato il Paese diverse volte per mostrare il suo sostegno ai soldati che combattono l’invasione dell’esercito russo dal 2022. Dopo essere arrivato nella capitale, ha riconfermato il suo appoggio alla causa indipendentista con una frase semplice ma efficace: «È bello essere di nuovo in Ucraina».🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - La visita inaspettata di Harry: il duca di Sussex a Kiev per dare sostegno all’Ucraina

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