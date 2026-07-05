Dalla Spagna | Rafa Leão nel mirino del Barcellona | la richiesta del Milan e gli scenari

Notizia in breve

Il Barcellona ha mostrato interesse per Rafael Leão, attaccante portoghese del Milan. Secondo un rapporto del 'Mundo Deportivo', il club catalano avrebbe avviato trattative per portare il giocatore in Catalogna. La società milanese ha ricevuto una richiesta ufficiale, ma non sono stati resi noti dettagli sulle cifre o sullo stato delle negoziazioni. La notizia ha suscitato reazioni tra i media sportivi, con discussioni sulle possibili implicazioni per il mercato estivo.