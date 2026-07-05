Dalla Spagna | Rafa Leão nel mirino del Barcellona | la richiesta del Milan e gli scenari

Da pianetamilan.it 5 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il Barcellona ha mostrato interesse per Rafael Leão, attaccante portoghese del Milan. Secondo un rapporto del 'Mundo Deportivo', il club catalano avrebbe avviato trattative per portare il giocatore in Catalogna. La società milanese ha ricevuto una richiesta ufficiale, ma non sono stati resi noti dettagli sulle cifre o sullo stato delle negoziazioni. La notizia ha suscitato reazioni tra i media sportivi, con discussioni sulle possibili implicazioni per il mercato estivo.

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Dalla Spagna rimbalza una clamorosa indiscrezione di calciomercato che scuote l'estate del Milan. Secondo quanto riportato dall'edizione odierna del 'Mundo Deportivo', il Barcellona avrebbe messo nel mirino Rafael Leão (classe 1999). L'attaccante portoghese, colonna del club rossonero negli ultimi anni, rappresenta uno dei nomi più caldi in uscita da Milanello in questa sessione di trasferimenti. Il desiderio di Leão e l'addio dopo sette stagioni. Nelle scorse settimane il numero 10 nativo di Almada ha annunciato a più riprese, e in modo piuttosto esplicito, la volontà di chiudere la sua esperienza in Italia per mettersi alla prova in un contesto sportivo differente. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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