Il Barcellona si interessa a un calciatore italiano, con l’intenzione di portarlo in blaugrana nel prossimo mercato. L’allenatore della squadra catalana avrebbe espresso il suo interesse per un difensore, mentre un altro nome emerge come possibile alternativa. Le voci di trattative e sondaggi di mercato si fanno sempre più insistenti tra le notizie provenienti dalla Continassa, sede della squadra italiana.

Il Barcellona punta l’Italia: Flick vuole Cambiaso, ma spunta anche Palestra. Le sirene del mercato internazionale tornano a suonare forte alla Continassa. Secondo quanto riferito dal quotidiano spagnolo Mundo Deportivo, il Barcellona avrebbe messo nel mirino i gioielli delle fasce italiane per rinforzare la L'articolo proviene da Il Primato Nazionale.🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

© Ilprimatonazionale.it - Juventus, Mundo Deportivo “Cambiaso è nel mirino del Barcellona”

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