Un giovane di vent'anni è stato assolto dall'accusa di violenza sessuale su minore. La decisione è arrivata perché il fatto non è considerato reato, secondo la motivazione ufficiale del tribunale. L'udienza si è conclusa con questa sentenza, che ha riconosciuto l'assenza di elementi sufficienti per condannare. La vicenda riguarda un procedimento legale iniziato in precedenza, con il giovane che si è difeso durante il processo.

Rimini, 7 luglio 2026 – E’ stato assolto dalla pesante accusa di violenza sessuale su minore perché “il fatto non costituisce reato”. Si è chiuso così il processo in rito abbreviato a carico di un giovane pratese residente in provincia di Pistoia, oggi 21 anni, difeso dagli avvocati Mauro Cini e Davide Pucci, che nel novembre 2023 era stato denunciato da una ragazzina, all’epoca 17 anni, originaria di Perugia, che aveva sostenuto di essere stata costretta dal ragazzo ad avere un rapporto sessuale mentre i due si trovavano a un concorso ippico in provincia di Rimini. Le denunce . La giovane aveva presentato più denunce nei confronti del ragazzo ma alcune sono state archiviate già in fase di indagine perché la stessa ragazza aveva spiegato che il rapporto non era stata consumato dopo il suo rifiuto. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Accusato di violenza sessuale su minore, assolto ventenne

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Roma - Violenza sessuale (25.03.26)

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