Vigilanza Rai la LETTERA di La Russa e Fontana ai gruppi di Camera e Senato | Entro l’8 luglio i nuovi membri

Da ilgiornaleditalia.it 7 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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I presidenti di Camera e Senato hanno scritto ai capigruppo parlamentari, chiedendo di indicare i nominativi dei nuovi membri della Vigilanza Rai entro l’8 luglio. Secondo fonti parlamentari, i gruppi di opposizione potrebbero decidere di non comunicare i nomi, anche se è stata inviata la richiesta formale. La comunicazione ufficiale è stata firmata dai presidenti delle due Camere.

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Da fonti parlamentari emerge che i gruppi di opposizione sarebbero orientati a non indicare i nomi dei nuovi componenti nonostante la lettera inviata dai presidenti delle due Camere I presidenti di Camera e Senato, Lorenzo Fontana e Ignazio La Russa, hanno inviato una lettera ai capigruppo pa. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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