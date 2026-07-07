Vigilanza Rai la LETTERA di La Russa e Fontana ai gruppi di Camera e Senato | Entro l’8 luglio i nuovi membri

Notizia in breve

I presidenti di Camera e Senato hanno scritto ai capigruppo parlamentari, chiedendo di indicare i nominativi dei nuovi membri della Vigilanza Rai entro l’8 luglio. Secondo fonti parlamentari, i gruppi di opposizione potrebbero decidere di non comunicare i nomi, anche se è stata inviata la richiesta formale. La comunicazione ufficiale è stata firmata dai presidenti delle due Camere.