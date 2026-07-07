Le opposizioni non indicheranno i nuovi membri in Vigilanza Rai

Da lettera43.it 7 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Le opposizioni hanno deciso di non indicare nuovi membri per la Vigilanza Rai, lasciando vuoti i posti disponibili. La decisione segue le dimissioni di tutti i componenti dall’incarico, avvenute in modo collettivo. La questione ha provocato un blocco totale delle nomine e ha alimentato tensioni tra le diverse forze politiche coinvolte. La situazione resta irrisolta e senza nuove nomine in vista.

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Continua il caos in Vigilanza Rai. Le opposizioni, che si sono dimesse in blocco dalla commissione parlamentare in aperta polemica con la maggioranza, non indicheranno i nuovi componenti così come invece esplicitamente richiesto con una lettera di Ignazio La Russa e Lorenzo Fontana, presidenti di Senato e Camera, inviata rispettivamente ai capigruppo di Palazzo Madama e Montecitorio. Alla base della scelta un accordo tra i partiti del centrosinistra, compresa Italia Viva. I partiti dovranno indicare entro domani, mercoledì 8 luglio, i nuovi componenti della commissione: in caso di nomine dall’alto, le opposizioni hanno fatto sapere di essere pronte a nuove dimissioni. 🔗 Leggi su Lettera43.it

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