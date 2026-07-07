commissione vigilanza rai le opposizioni non indicheranno i nuovi membri

Le opposizioni che si sono dimesse dalla commissione Vigilanza Rai lo scorso settimana non proporranno nuovi membri, in contrasto con la richiesta dei presidenti di Senato e Camera. La decisione è stata comunicata e non sono state indicate le persone da inserire nel ruolo. La questione riguarda la composizione della commissione e le modalità di nomina dei componenti. Non ci sono ulteriori dettagli sulle eventuali conseguenze di questa scelta.

Le opposizioni che si sono dimesse in massa dalla commissione Vigilanza Rai la scorsa settimana, a quanto si apprende, non indicheranno i nuovi componenti così come invece richiesto dai presidenti di Senato e Camera con una lettera. Alla base della scelta ci sarebbe un accordo tra i partiti del centrosinistra, compresa Italia Viva. Una fonte parlamentare aggiunge: «Se ci dovessero nominare dall'alto, ci dimetteremmo di nuovo». In particolare dal Pd trapela «stupore» per una gestione burocratica della vicenda. Giovedì scorso i membri di opposizione in Commissione si erano dimessi in blocco in segno di protesta contro lo stallo... 🔗 Leggi su Roma.corriere.it

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