Un video intimo, condiviso senza consenso su un gruppo Telegram tre anni fa, ha raggiunto quattro milioni di visualizzazioni e si è diffuso su altri social. La vittima, una donna di 30 anni, ha visto il suo contenuto circolare su smartphone di colleghi e amici. Un ex condannato a due anni di carcere per la diffusione del video è stato coinvolto nel procedimento legale.

Milano – Quel video intimo, pubblicato tre anni fa senza il consenso sul gruppo Telegram “Cagne Ita 17 +“, ha avuto una diffusione virale e incontrollata tanto da raggiungere quattro milioni di visualizzazioni, rimbalzando su altri social fino ad arrivare sugli smartphone di alcuni colleghi della vittima, una trentenne milanese. L’ex compagno della donna, di qualche anno più giovane, ieri è stato condannato dal Tribunale di Milano a due anni di reclusione per revenge porn, lesioni aggravate e minacce e anche a versare un risarcimento di 100mila euro. “Una sentenza che denota una sensibilità e una presa di coscienza dei giudici sui danni enormi provocati dal revenge porn – spiega l’avvocata Marisa Marraffino, che assiste la vittima, parte civile nel processo contro il suo ex –. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Video intimo pubblicato senza consenso visto da 4 milioni di persone: “Una vita ridotta in macerie”. L’ex condannato a 2 anni

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