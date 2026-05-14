Omicidio di Cristina Marini pena ridotta in appello | Gian Paolo Bregante condannato a 11 anni

La Corte d’Assise d’Appello di Genova ha emesso una sentenza riguardante il caso di omicidio di Cristina Marini. L’imputato, ex comandante di navi, è stato condannato a 11 anni di reclusione, in riduzione rispetto ai 15 anni stabiliti in primo grado. L’episodio si è verificato il 19 settembre 2024 nell’abitazione di famiglia a Sestri Levante. La sentenza riguarda l’accusa di aver ucciso la moglie in quella data.

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