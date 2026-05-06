Marco Poggi, fratello di Chiara e amico di lunga data di Andrea Sempio, ha deposto in Procura a Pavia per due ore. Durante l'interrogatorio, ha dichiarato di non aver mai visto con Sempio il video intimo di Chiara. La testimonianza si inserisce nel procedimento giudiziario legato al delitto di Garlasco, nel quale sono coinvolti diversi soggetti.

È durata due ore la deposizione in Procura a Pavia di Marco Poggi, fratello di Chiara e all’epoca del delitto di Garlasco amico stretto di Andrea Sempio. Chiamato a deporre come testimone, ha negato di mai visto assieme all’unico indagato nella nuova inchiesta i video intimi della sorella e dell’allora fidanzato Alberto Stasi, che sta finendo di espiare i 16 anni di carcere confermati in Cassazione. La combo fotografica con Andrea Sempio, Chiara Poggi e Alberto Stasi (foto Ansa). Marco Poggi, dunque, sostanzialmente avrebbe ancora difeso il suo amico dell’epoca, sostenendo di non credere che sia lui l’autore del delitto. Per quanto riguarda...🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Garlasco, Marco Poggi ai pm: «Mai visto con Sempio il video intimo di Chiara»

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Panoramica sull’argomento

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Marco Poggi interrogato per due ore, Andrea Sempio per quattro - facebook.com facebook

La versione di Marco Poggi, fratello di Chiara, resta identica e difende Andrea Sempio: mai visto i video intimi tra la ventiseienne e il fidanzato Alberto Stasi presenti nel pc di casa Poggi al quale l'allora 19enne e l'amico avevano libero accesso. Davanti ai p x.com