Decreto Sicurezza la Camera approva | è legge Opposizioni cantano Bella ciao poi la destra intona l’inno d’Italia e si accodano

Dopo tre giorni di discussioni, la Camera ha approvato definitivamente il decreto Sicurezza, trasformandolo in legge. Durante la seduta, le opposizioni hanno cantato “Bella Ciao”, mentre alcuni rappresentanti della maggioranza hanno intonato l’inno nazionale. La conversione del decreto, approvata con i voti della maggioranza, conclude il percorso legislativo iniziato con il decreto varato a febbraio dal Consiglio dei ministri.

Dopo una maratona di tre giorni, l’Aula della Camera ha convertito definitivamente in legge il nuovo decreto Sicurezza del governo, varato a febbraio dal Consiglio dei ministri. L’ok finale (con 162 sì e 102 no) è arrivato a mezzogiorno di venerdì, nel penultimo giorno utile per la conversione. Il provvedimento però dovrà essere immediatamente corretto con un nuovo decreto-legge: durante l’esame al Senato, infatti, è stato introdotto il contestatissimo articolo 30-bis sul “ bonus ” agli avvocati che ottengono il rimpatrio assistito per i migranti, a cui il Quirinale si è opposto minacciando di non firmare il testo. Così, non essendoci più il...🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Decreto Sicurezza, la Camera approva: è legge. Opposizioni cantano “Bella ciao”, poi la destra intona l’inno d’Italia e si accodano Notizie correlate Decreto sicurezza, alla Camera le opposizioni cantano “Bella ciao”Si apre la seduta della Camera dove è previsto il voto sul decreto sicurezza e dai banchi delle opposizioni, con i deputati tutti in piedi, sale il... Leggi anche: Dl Sicurezza, alla Camera le opposizioni cantano 'Bella ciao' Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Decreto sicurezza, governo pone la fiducia; Dl Sicurezza alla Camera, opposizione occupa banchi maggioranza. Governo pone la fiducia; Dl sicurezza, maratona alla Camera dopo la seduta notturna. Schlein: Avete fallito, fermatevi; Governo pone fiducia sul dl sicurezza e annuncia la correzione, caos alla Camera. Decreto Sicurezza, oggi il voto finale alla Camera, poi il Cdm per i correttiviIl Consiglio dei ministri è invece convocato a Palazzo Chigi oggi e si riunirà al termine del voto finale del decreto sicurezza alla Camera. All'ordine del giorno, il decreto che introduce ... tg24.sky.it La Camera ha approvato il dl Sicurezza, atteso il Cdm per il decreto correttivoA Montecitorio il voto finale sul provvedimento che le opposizioni considerano «in sfregio alla Costituzione». Nel testo è rimasto il contestato articolo 30 bis. Ora il governo si riunisce per il decr ... editorialedomani.it La Camera approva il decreto Sicurezza. Ora il Cdm per il decreto correttivo sui rimpatri - facebook.com facebook Sul decreto “Sicurezza” il governo Meloni rispolvera i metodi di Berlusconi. Negli ultimi trent’anni, solo il quarto governo guidato dal fondatore di Forza Italia aveva corretto in corsa un decreto-legge con altro decreto-legge. x.com