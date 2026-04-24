Decreto Sicurezza la Camera approva | è legge Opposizioni cantano Bella ciao poi la destra intona l’inno d’Italia e si accodano

Da ilfattoquotidiano.it 24 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo tre giorni di discussioni, la Camera ha approvato definitivamente il decreto Sicurezza, trasformandolo in legge. Durante la seduta, le opposizioni hanno cantato “Bella Ciao”, mentre alcuni rappresentanti della maggioranza hanno intonato l’inno nazionale. La conversione del decreto, approvata con i voti della maggioranza, conclude il percorso legislativo iniziato con il decreto varato a febbraio dal Consiglio dei ministri.

Dopo una maratona di tre giorni, l’Aula della Camera ha convertito definitivamente in legge il nuovo decreto Sicurezza del governo, varato a febbraio dal Consiglio dei ministri. L’ok finale (con 162 sì e 102 no) è arrivato a mezzogiorno di venerdì, nel penultimo giorno utile per la conversione. Il provvedimento però dovrà essere immediatamente corretto con un nuovo decreto-legge: durante l’esame al Senato, infatti, è stato introdotto il contestatissimo articolo 30-bis sul “ bonus ” agli avvocati che ottengono il rimpatrio assistito per i migranti, a cui il Quirinale si è opposto minacciando di non firmare il testo. Così, non essendoci più il...🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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