Alle ore 09:40 del 7 maggio 2026, Astral infomobilità ha diffuso aggiornamenti sulla viabilità nella zona di Roma e nel Lazio. La comunicazione riguarda le condizioni del traffico e eventuali interventi sulla rete stradale, offrendo informazioni utili per chi si sposta in queste aree. La piattaforma fornisce quotidianamente dati in tempo reale per aiutare gli automobilisti a pianificare i propri percorsi.

Astral infomobilità di nuovo Ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio e un'apertura incidente sulla Cristoforo Colombo code da malafede via Brasini direzione Raccordo Anulare ci spostiamo sulla via Tiberina a disagi per la chiusura di una corsia lunghe code da via Tenuta Piccirilli a via Soriano nel Cimino verso La Flaminia è nella direzione opposta dalla Flaminia via Soriano nel Cimino e non accennano a diminuire i disagi sulla Flaminia lunghe code qui per traffico da Labaro a via dei Due Ponti situazione analoga file sulla Salaria da Villa Spada via dei Prati Fiscali nei due casi verso il centro e...🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 07-05-2026 ore 09:40

Notizie correlate

Viabilità Roma Regione Lazio del del 05-05-2026 ore 09:40Astral infomobilità mobilità un servizio della regione Lazio col traffico sul Raccordo Anulare in carreggiata esterna abbiamo due code a tratti tra...

Viabilità Roma Regione Lazio del del 07-05-2026 ore 09:10Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio intenso il traffico sul Raccordo...

Altri aggiornamenti

Temi più discussi: Regione Lazio, Trenitalia: modifiche alla viabilità per lavori di manutenzione infrastrutturale; Viabilità Roma Regione Lazio del del 04-05-2026 ore 11:25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 28-04-2026 ore 07 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 04-05-2026 ore 13:25.

Viabilità Roma Regione Lazio del del 07-05-2026 ore 09:10Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio intenso il traffico sul Raccordo ... romadailynews.it

Rocca, 'ok a termovalorizzatore Roma ma Gualtieri rispetti l'impegno sulla viabilità'Sul termovalorizzatore di Roma c'è una grande preoccupazione dei territori e io ho invitato il sindaco Gualtieri, che è il Commissario, ad aprire un dialogo con i Comuni per ascoltare e individuare m ... ansa.it

Comunicazione di servizio Viabilità Da ieri, 4 maggio, fino a mercoledì 13 maggio, Via Roma è chiusa al traffico veicolare per consentire il completamento dei lavori di regimazione delle acque in Via Bonfante. Abbiamo ricevuto alcune segnalazioni riguardo - facebook.com facebook