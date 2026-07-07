Una donna ha chiesto aiuto a una pattuglia della polizia locale in via Padova, riferendo di essere stata aggredita dal suo compagno. La richiesta di soccorso è avvenuta mentre i agenti erano in servizio nella zona. La donna è stata assistita immediatamente, e la polizia ha fermato un uomo di 23 anni. Sono in corso ulteriori accertamenti.

Milano, 7 lugli0 2026 – “ Aiutatemi, il mio compagno mi ha aggredita ”. Una donna è stata soccorsa da una pattuglia della polizia locale in servizio in via Padova. La donna ha chiesto aiuto agli agenti, spiegando di essere stata aggredita dal compagno. Stando a quanto raccontato ai ghisa l'uomo l’avrebbe colpita con un tagliere e le avrebbe danneggiato il telefono cellulare, impedendole di contattare i soccors i. La giovane inoltre segni compatibili con quanto dichiarato. Bloccato in piazza Aspromonte . Dalle successive verifiche degli agenti e dalla testimonianza raccolta sono emersi ulteriori episodi di comportamenti violenti e aggressivi avvenuti nel corso della relazione. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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© Ilgiorno.it - Via Padova, ferma pattuglia della polizia locale e chiede aiuto: “Il mio compagno di ha aggredita”. Bloccato 23enne

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