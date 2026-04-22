Una donna a Livorno ha subito minacce di morte e un’aggressione da parte dell’ex compagno, che è stato successivamente arrestato dalla polizia. La giovane di 23 anni è stata oggetto di atti persecutori e danni alla proprietà. Le autorità hanno avviato un’indagine e hanno adottato una misura cautelare nei confronti dell’uomo. La vicenda si è svolta nel corso delle ultime ore e ha portato all’intervento delle forze dell’ordine.

Un giovane di 23 anni di Livorno, accusato di atti persecutori e danneggiamenti nei confronti della ex compagna, è destinatario della misura cauteale degli arresti domiciliari. L’intervento è stato disposto a seguito di una serie di episodi di violenza e minacce, culminati dopo la fine della relazione tra i due. Atti persecutori a Livorno La ricostruzione dei fatti Minacce e violenza fisica Escalation dopo la fine della relazione Nuovi episodi e denuncia L'arresto e le misure accessorie La fase delle indagini Atti persecutori a Livorno Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, la Squadra Mobile della Questura di Livorno ha portato avanti un’approfondita attività investigativa che ha permesso di ricostruire una lunga sequenza di comportamenti vessatori da parte del giovane.🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Paura per una donna a Livorno, minacciata di morte e aggredita dall'ex compagno: l'intervento della polizia

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