Scontri dopo il match Roseto Basket-Pesaro | altri 13 Daspo indagini sul gruppo di estrema destra Roseto Youth

Dopo i disordini scoppiati l’8 ottobre scorso fuori dal PalaMaggetti durante una partita di basket, il questore di Teramo ha firmato altri 13 provvedimenti di Daspo nei confronti di tifosi del Roseto Basket. Tra queste sanzioni, cinque sono state definite “fuori contesto”. Le indagini sono in corso e coinvolgono anche il gruppo di estrema destra “Roseto Youth”.

Altri 13 Daspo, di cui 5 “fuori contesto” sono stati emessi dal questore di Teramo Pasquale Sorgonà, nei confronti di tifosi del Roseto basket coinvolti nei gravi disordini avvenuti l’8 ottobre scorso all’esterno del PalaMaggetti, in occasione della partita di pallacanestro tra la Liofilchem.🔗 Leggi su Ilpescara.it Notizie correlate Roseto, 13 nuovi Daspo: sanzioni per i tifosi dopo gli scontri? Cosa scoprirai Come hanno fatto i Carabinieri a identificare i membri della chat? Cosa si nascondeva dietro i messaggi della Roseto Youth? Perché... “Raid razzisti organizzati dagli ultras”: 4 arresti a Roseto. Smantellata cellula di estrema destraDalla curva del palasport, dove seguivano la squadra di basket nel campionato di Serie A2, alle spedizioni punitive a sfondo razziale nelle strade. Approfondimenti e contenuti Scontri al PalaMaggetti, altri 13 Daspo ai tifosi del Roseto basketA ottobre scorso alcuni giovani aderenti all'organizzazione di estrema destra Roseto Youth aggredirono i Carabinieri ... ekuonews.it Aggressione ai carabinieri dopo Roseto-Pesaro, Daspo per 14 tifosiI provvedimenti del Questore di Teramo dopo i fatti dell’8 ottobre: coinvolti anche appartenenti al gruppo Roseto Youth ... lanuovariviera.it