John Terry, ex capitano del Chelsea con 717 presenze, è passato dall’essere una figura simbolo del club a un personaggio associato all’estrema destra. Nel corso degli anni, ha accumulato numerose controversie, confermando un’immagine di persona tutt'altro che tranquilla. La sua carriera, segnata da successi e polemiche, ha attirato l’attenzione dei media, che hanno spesso riportato episodi legati a comportamenti discutibili. Attualmente, il suo nome è collegato a questioni di natura politica e sociale.

717 presenze totali in maglia Blues e altrettante controversie: John Terry non è mai stato quello che si potrebbe definire un tipo tranquillo e, nel corso degli anni, lo ha dimostrato. Dalla vendita (per circa 9.000 sterline) di un tour negli spogliatoi del Chelsea a quello steward investito il 17 marzo 2010 a Stamford Bridge, il “buon” John ha sempre amato far parlare di sé. Ora, le simpatie politiche del suddetto si sarebbero potute intuire già nel novembre 2011, quando Anton Ferdinand del Queens Park Rangers lo accusò di razzismo. Ricorda qualcosa? Dopo una prima assoluzione, la FA riuscì a dimostrare la sua colpevolezza e il 27 settembre 2012 decise di squalificarlo per quattro gare e comminargli una multa di 220. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - John Terry, da icona del Chelsea a quella dell’estrema destra è stato un attimo

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